Un Posto al Sole anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio 2025 | Alberto cerca di accorciare le distanze con Gianluca

Preparati a vivere un'altra settimana di emozioni con le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 30 giugno al 4 luglio 2025. Alberto Palladini è determinato a ricucire il rapporto con Gianluca e a riconquistare la sua fiducia, tornando a Napoli dopo molto tempo. Fino a che punto sarà disposto a spingersi per riavvicinarsi al figlio? Scopriamolo insieme nelle prossime puntate, dove ogni mossa conta.

Fino a che punto sarà disposto a muoversi Alberto Palladini per cercare di riconquistare la fiducia del figlio Gianluca, torna a Napoli dopo tanto tempo? Occhio alle prossime puntate di Un Posto al Sole, visto che l'avvocato cercherà ad ogni modo di accorciare le distanze con il parente.