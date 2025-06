Un Posto al Sole anticipazioni 30 giugno | Nunzio geloso di Gianluca Michele ancora alla ricerca di Assane

Prepariamoci a un nuovo emozionante episodio di Un Posto al Sole in onda il 30 giugno su Rai 3. Nuove tensioni, confronti intensi e colpi di scena attendono i protagonisti, mentre Michele continua la sua caotica ricerca di Assane e Nunzio si lascia sopraffare dall’insicurezza. Cosa svelerà questa puntata? Scopriamolo insieme, perché nel cuore di Palazzo Palladini nulla è mai come sembra.

Tutto quello che vedremo nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3. Michele continua a cercare Assane e chiede l'aiuto di una persona, mentre Samuel si confronta con Nunzio riguardo l'atteggiamento esuberante di Gabriela Scopriamo cosa succederà nell'episodio di Un Posto al Sole di lunedì 30 giugno, in onda alle 20.50 su Rai 3. Si tratta dell'episodio inizialmente previsto per venerdì 27 giugno, mai trasmesso per lasciare spazio alla semifinale di Basket femminile tra Italia e Belgio. Dov'eravamo rimasti Gennaro e Chiara si sono alleati con l'obiettivo di distruggere Marina e Roberto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it