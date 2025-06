Un patto contro la malamovida Scatta l’operazione estate sicura

In un’epoca in cui la movida rappresenta il cuore pulsante dell’estate urbana, il sindaco Gianpiero Bocca lancia un patto per una “Estate Sicura”. Con incontri diretti ai gestori di locali e un innovativo QR code come promemoria, l’obiettivo è creare una collaborazione concreta per garantire divertimento responsabile. Insieme possiamo trasformare la notte in un momento di gioia condivisa, rispettando le regole e valorizzando la qualità della nostra città.

Un "ripasso delle regole" a quattr'occhi con i gestori dei locali e un Qr code come promemoria per provare a contrastare la cosiddetta " malamovida ". Il sindaco Gianpiero Bocca si è confrontato con i titolari di bar, pub e altri locali pubblici della città per invitarli a lavorare insieme a favore di una "buona movida". Obiettivo: puntare sul divertimento nel rispetto delle regole e contrastare episodi di disturbo alla quiete pubblica, comportamenti antisociali e degrado urbano. All'incontro, oltre al sindaco e ai gestori dei locali, c'era anche l'assessore al Commercio Donatella Migliorino, il capitano Sebastiano Ciancimino della locale tenenza dei carabinieri e il comandante della polizia locale, Gabriele Caimi.

