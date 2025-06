Un pallone un tavolino e la voglia di volare in Brasile

Un pallone, un tavolino e un sogno di volare in Brasile: questa è l’essenza del Tavball Rimini Nord. Nato cinque anni fa, il campionato ha trasformato la passione in un movimento in forte espansione, unendo appassionati e talenti emergenti. Con ogni partita, cresce la voglia di sfidarsi e raggiungere nuovi traguardi. E chissà… magari un giorno, quei sogni diventeranno realtà, portando i migliori a calcare i campi del Brasile.

Un pallone e un tavolino. E naturalmente anche la voglia di sfidarsi. Fino ad arrivare in Brasile per giocare con i migliori. Magari. Nei giorni scorsi è scattata la quinta edizione del campionato Tavball Rimini Nord. Nato cinque anni fa dalla collaborazione di tavball.it, il campionato è diventato un’importante realtà nel mondo del ‘tavolino’ tavball. "Un movimento che sta crescendo esponenzialmente – spiegano gli organizzatori – così come il crescente numero di eventi dedicati a questo sport dimostrano". Il successo del campionato Rimini nord e la qualità crescente dei partecipanti ha permesso la nascita di una importante collaborazione con Foot table, realtà brasiliana leader del mondo tavolino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un pallone, un tavolino e la voglia di volare in Brasile

