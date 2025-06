Un palestinese a Bergamo Rami Hindi | Che guerra è questa dove muoiono migliaia di bambini?

Rami Hindi, palestinese da vent'anni e titolare di “Al Sultan” a Bergamo, porta nel cuore una storia di passione culinaria e di speranza. La sua testimonianza si intreccia con le drammatiche notizie di guerra in Palestina, dove ogni giorno migliaia di bambini perdono la vita. In un contesto di sofferenza e resilienza, Rami ci ricorda il valore della pace e della solidarietà, invitandoci a riflettere e agire.

Rami Hindi è palestinese e vive a Bergamo da vent’anni. È il titolare di “Al Sultan” di Bergamo in Piazza Pontida. Un piccolo locale, ma apprezzato e frequentato, che ha portato in città la tradizione culinaria mediorientale. Perché e quando ha lasciato la Palestina per venire in Italia? Vivo a Bergamo da 20 anni e ho lasciato la Palestina per via dell’occupazione. Sono arrivato in modo regolare, con il visto. Come sta vivendo questo periodo nel quale la come palestinese in Italia? Molto male. Quando vedo come i bambini stanno morendo di fame e sete mentre tutto il mondo sta lì a guardare, parlando di democrazia, io la democrazia non la vedo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it