Un nuovo servizio di ecografia ginecologica ostetrica e di base per il consultorio

Si tratta di un'innovativa opportunità per le donne di Fondi, che potranno affidarsi a professionisti qualificati per una diagnosi precoce e un monitoraggio accurato della salute ginecologica e ostetrica. Questo nuovo servizio di ecografia rappresenta un passo avanti verso un'assistenza più completa, sicura e personalizzata, rafforzando l'impegno del consultorio femminile nel prendersi cura della salute delle donne in ogni fase della vita.

femminile familiare di Fondi, che si trova al quarto piano dell'ospedale San Giovanni di Dio. Un servizio per la presa in carico globale della salute della donna gia attivo dal mese di giugno.

