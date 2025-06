Un nuovo portone per la Pieve della Sassaia

Un nuovo portone sta per essere inaugurato alla suggestiva Pieve della Sassaia, un autentico tesoro storico nel cuore di Arezzo. Questa chiesa, risalente all’XI secolo e conosciuta anticamente come San Quirico “de Briciano”, testimonia secoli di fede e tradizione. Situata lungo la strada che conduce al Parco di Lignano, la pieve continua a custodire storie e segreti di un passato affascinante, pronti a essere scoperti da tutti gli appassionati di cultura e storia.

Arezo, 29 giugno 2025 –  Sopra Rigutino, lungo la strada che sale al Parco di Lignano, c’è una bella e antica chiesa. Quando nell’XI secolo appare nei documenti è detta San Quirico “de Briciano” (antico nome del luogo in epoca romana). Si tratta di una chiesa importante che affonda le sue radici nell’alto medioevo. Nel 1089 i suoi proprietari ne fecero dono all’Abbazia di Santa Flora e Lucilla a Torrita, presso l’Olmo. Con la nascita del locale “Comune” (1200) la chiesa e il suo ampio piazzale furono utilizzati per le assemblee degli “uomini” di Rigutino e delle magistrature comunali che venivano convocate al suono della sua campana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un nuovo portone per la Pieve della Sassaia

In questa notizia si parla di: portone - pieve - sassaia - chiesa

Apertura nuova porta della vecchia Pieve della Sassaia Giovedì 26 giugno 2025, una data importante per la comunità che si è riunita presso il Rifugio la... Vai su Facebook

Un nuovo portone per la Pieve della Sassaia; La Pieve della Sassaia; Vacanze gratis per i poveri nelle strutture religiose.

Per il nuovo portone alla chiesa della Sassaia di Rigutino un "prodigio": è già pronto alla cena per la raccolta fondi - A Rigutino sono abituati a stupire e questa volta lo hanno fatto anche con il Vescovo di Arezzo Cortona Sansepolcro, Mons. Secondo corrierediarezzo.it

Pieve, arriva il portone di vetro. Lavori no stop per salvare la chiesa - la Nazione - Lavori no stop per salvare la chiesa Viaggio sulle impalcature. Scrive lanazione.it