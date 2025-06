Un nuovo polo medico nell' entroterra genovese

Un nuovo polo medico sta per nascere nell’entroterra genovese, segnando un passo decisivo verso una sanità più vicina e accessibile. Grazie al finanziamento approvato dalla giunta ligure nell’ambito del fondo strategico regionale, il Comune di Mele si prepara a diventare un punto di riferimento per la comunità locale. Un investimento che promette di migliorare significativamente la qualità di assistenza sanitaria e il benessere dei cittadini, portando innovazione e vicinanza nel cuore della Liguria.

