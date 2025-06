Un nuovo defibrillatore per la Polisportiva Villanova-Malafesta

Un nuovo defibrillatore per la Polisportiva Villanova Malafesta rappresenta un importante passo avanti nella sicurezza dei nostri atleti e delle comunità locali. Installato presso gli impianti di Via Volta a San Michele al Tagliamento, questo dispositivo all’avanguardia mira a garantire un intervento tempestivo ed efficace in caso di emergenza cardiaca. La sicurezza è una priorità, e con questa innovazione rafforziamo il nostro impegno nel proteggere la nostra squadra e i nostri visitatori, aumentando le chance di un immediato...

