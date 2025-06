Un italo-americano per il salto di qualità dell’Antella, ecco i progetti di Gregory Fancelli.

un italo-americano, di fare dell’Antella 99 un modello di eccellenza sportiva e comunitaria. Grazie ai progetti di Gregory Fancelli, questa ambizione diventa realtà: un investimento strategico che cambierà il volto della squadra e rafforzerà i legami con il territorio, aprendo nuove strade di successi e crescita. La trasformazione è alle porte, e il futuro promette grandi cose.

Bagno a Ripoli (Firenze), 29 giugno 2025 – L’Antella 99 vuole costruirsi ’casa’ con un progetto finanziato interamente da un privato, destinato a trasformare il futuro della squadra del paese. L’iniziativa punterebbe a dotare il club di una struttura solida e all’avanguardia, essenziale per raggiungere successi sportivi duraturi, per generare un impatto positivo sul territorio e sulla comunità. Questo non è un sogno, ma la visione concreta, promossa da Gregory Fancelli, un italo-americano fiorentino, con domicilio a Bagno a Ripoli; a cui sta cuore la società Antella 99. Con la sua capacità ed esperienza, Fancelli si propone come garante di questa bozza progetto “Antella Arena“ (come si dovrebbe chiamare), assicurando sostenibilità e competitività nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it