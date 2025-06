Un incontro sul modello 730 precompilato

Se siete curiosi di scoprire tutto sul modello 730 precompilato e come semplificare la vostra dichiarazione dei redditi, non perdete l’appuntamento di martedì! Dalle 9.30 alle 11.30, nella sede comunale, parteciperete alla diretta webinar ‘Precompilata 2025: semplice, veloce, sicura’. Un’occasione unica per dialogare con gli esperti dell’Agenzia delle Entrate e avvicinarsi al futuro del “fisco digitale” in Toscana. Non mancate!

