Un gioco a incastri per la nuova squadra Artistico in dirittura poi Cittadini e Candela

della salute finanziaria del club, il nuovo Spezia si presenta come un puzzle avvincente di rinforzi strategici e sfide economiche. La squadra, ancora in fase di definizione, si sta plasmando tra uscite impreviste e innesti mirati, con l’obiettivo di costruire un futuro solido e competitivo. Tra capacità di investimento e tenacia, emerge un quadro che promette sorprese e nuovi orizzonti per il campionato.

Il nuovo Spezia è un gioco ad incastri, con nuovi innesti dipendenti dalle uscite, alcune delle quali neanche preventivate (Elia), sullo sfondo di una chiusura di bilancio al 30 giugno che evidenzierà un passivo molto pesante, ben oltre quei 16 milioni di euro preventivati a marzo. Un rosso in bilancio che Thomas Roberts ripianerà con una ricapitalizzazione. Al netto di ciò, con un budget per gli acquisti che inevitabilmente risente dell’aspetto sopra citato, legato anche alle cessioni funzionali all’indice di liquidità , il ds Stefano Melissano sta allestendo una rosa competitiva con giocatori di qualità , rifondando buona parte della struttura portante della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Un gioco a incastri per la nuova squadra. Artistico in dirittura, poi Cittadini e Candela

In questa notizia si parla di: gioco - incastri - squadra - artistico

Un gioco a incastri per la nuova squadra. Artistico in dirittura, poi Cittadini e Candela; Calendario nuoto artistico oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 5 agosto, tv, streaming, italiani in gara; Ginnastica artistica, quando l’Italia femminile nella finale a squadre alle Olimpiadi? Data, programma, orario, tv, streaming.

Un gioco a incastri per la nuova squadra. Artistico in dirittura, poi Cittadini e Candela - Il ds Melissano punta a chiudere le operazioni in entrata a stretto giro per allestire una rosa competitiva. Secondo msn.com

Cda della Rai, il gioco degli incastri - Il Messaggero - Alla Camera e al Senato, gli onorevoli danno la loro preferenza per i membri della squadra che ... Si legge su ilmessaggero.it