Un concerto e una proiezione per ricordare gli Eroi della Chiassa

Domenica 29 giugno, una serata speciale ad Arezzo per rendere omaggio agli eroi della Chiassa con un concerto e una proiezione. Ricordare quegli eventi drammatici di 81 anni fa è fondamentale per mantenere vivo il loro sacrificio e la memoria collettiva. La storia si intreccia ancora oggi con il coraggio di chi ha combattuto per la libertà, e questa iniziativa vuole essere un tributo sincero a quel valore eterno. La storia vive grazie a noi.

Arezzo, 29 giugno 2025 – Domenica 29 giugno saranno 81 anni dai drammatici “giorni della Chiassa”, quando 209 abitanti del paese rischiarono di essere fucilati dai nazisti. I fatti sono noti, ma e sempre bene rammentarli. Il 26 giugno la banda del “Russo” – una banda autonoma di partigiani – catturò lungo la via della Libbia il colonnello Maximilian von Gablenz. Scattò subito un rastrellamento nazista che portò centinaia di persone segregate nella chiesa della Chiassa. Altre furono catturate ad Anghiari. Un ultimatum del Comando tedesco di Arezzo dava 48 ore di tempo per la restituzione del colonnello, altrimenti tutti gli ostaggi sarebbero stati fucilati e sarebbero stati distrutti Anghiari, Montauto, La Chiassa e Borgo a Giovi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un concerto e una proiezione per ricordare gli Eroi della Chiassa

