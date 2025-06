Un Boeing trancia la coda di un altro aereo in Vietnam

un passo deciso per gestire l’emergenza e rassicurare i passeggeri coinvolti. La compagnia ha fatto sapere che sta collaborando con le autorità aeroportuali per chiarire le cause dell’incidente e garantire la sicurezza futura, dimostrando così il suo impegno nel mettere al primo posto la tutela dei viaggiatori.

Incredibile incidente sulla pista dell'aeroporto di Hanoi: due Boeing della Vietnam Airlines si sono scontrati in fase di manovra, mentre stavano rullando. In particolare è stato un 787-9 diretto ad Ho Chi Min a colpire un altro aereo, un Airbus diretto a Dien Bien, tranciandogli la coda. Nessun ferito ma tanti disagi per i passeggeri, rimasti tutti a terra visto che dopo lo scontro nessuno dei due Boeing è poi decollato. La compagnia ha fatto scendere i viaggiatori, costretti poi a soluzioni alternative e a nuove prenotazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Un Boeing trancia la coda di un altro aereo in Vietnam

