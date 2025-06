Un anonimo reggaeton per Elodie e Sfera Ebbasta Samuel è una garanzia un incanto Joan Thiele – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Anche nel caldo torrido, la musica italiana non si ferma: tra nuove uscite di Fabri Fibra, Samuel, Dj Shocca e Le Feste Antonacci, il panorama musicale offre un’energia contagiosa e novità irresistibili. Questi brani promettono di catturare l’attenzione e accendere le playlist di questa settimana, dimostrando che, in fatto di musica, il ritmo non si arresta mai. E se ti dicessimo che...

Neanche il caldo torrido ferma le uscite discografiche italiane. Per certi aspetti un bene, se poi possiamo stringere tra le orecchie sei nuovi ottimi pezzi di Fabri Fibra, che concludono la narrazione del suo splendido Mentre Los Angeles Brucia, oppure un nuovo magnifico disco solista di Samuel, oppure uno dei migliori producer album dell’anno, firmato da Dj Shocca, oppure il disco genialoide de Le Feste Antonacci. Certo, potrebbe anche capitare di ritrovarsi il disco di Tony Boy, che è di una noia mortale. Sezione singoli decisamente più vivace: incantevole Joan Thiele, una festa il ritorno dei Nu Genea, bene Cimini, ottimo Matteo Alieno, bravissima Beba e si confermano due autori strepitosi sia Carmine Tundo che Miglio. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: anonimo - reggaeton - elodie - sfera

Un anonimo reggaeton per Elodie e Sfera Ebbasta, Samuel è una garanzia, un incanto Joan Thiele - Le recensioni delle nuove uscite della settimana.

Dai Måneskin a Elodie, da Giorgia a Sfera Ebbasta. Le popstar calano gli assi del 2023 - Il Tempo - Il 2023 è alle porte e sono tanti gli artisti che hanno annunciato album per il nuovo anno. Lo riporta iltempo.it

Sfera Ebbasta feat Elodie, il TESTO di 'Anche stasera' - DIRE.it - ‘Anche Stasera’, il nuovo singolo di Sfera Ebbasta feat Elodie Il trapper dei record torna con il nuovo album X2VR e annuncia un concerto evento a Milano. Riporta dire.it