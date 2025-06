Un altro anno di Savino Del Bene per la palleggiatrice Giulia Gennari

Un altro anno di collaborazione tra la Savino Del Bene Volley e la talentuosa palleggiatrice romana Giulia Gennari. Nonostante le sfide di un infortunio alla spalla destra, Giulia ha dimostrato resilienza e determinazione sul campo, contribuendo con 12 gare e ottimi risultati. La sua presenza in CEV Champions League testimonia il suo valore e l’importanza di questa partnership. Un capitolo ancora più interessante si apre per la stagione 2024-2025...

SCANDICCI – Un altro anno insieme per la Savino Del Bene Volley con la palleggiatrice romana Giulia Gennari. Nel corso della stagione 2024-2025, nonostante sia stata limitata da un infortunio alla spalla destra che ha richiesto un intervento chirurgico, Giulia Gennari ha disputato 12 gare di regular season, realizzando 16 punti, 5 ace e 7 muri vincenti. A ciò si aggiunge una presenza in CEV Champions League, competizione nella quale ha contribuito al cammino europeo della formazione toscana. Nata a Roma il 23 giugno 1996, Giulia Gennari inizia la sua carriera nella stagione 2011-2012, indossando la maglia di Ostia in serie B2. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it