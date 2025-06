Un addio pensando al Sole Il colore giallo per Daniele Folla in San Paolo per Benifei

Un addio al sole, un omaggio al colore giallo che simboleggiava la luce e il calore di Daniele Folla. Uomo di grande cuore e passione, il suo sorriso ci resterà nel cuore, così come il suo amore per la famiglia, la natura e la libertà sulla sua motocicletta. La memoria di Daniele resterà viva, irradiando positività e affetto in ogni ricordo condiviso. Un addio, ma anche un arrivederci tra i raggi dorati del suo sorriso.

Il giallo. Il colore giallo è stato il simbolo dell’addio a un uomo che ha saputo lasciare un segno profondo del suo passaggio, che ha saputo amare, che ha saputo stare vicino a chi attraversava momenti di sofferenza e che ha saputo coltivare la gioia, l’amore per la sua famiglia, per i suoi adorati cinque nipotini e per la natura e il vento sul volto quando era alla guida della sua motocicletta. Daniele Benifei, morto domenica 22 giugno, a 64 anni, in seguito al tragico incidente avvenuto a Bolzano, dov’era in gita in moto con alcuni amici, era tutto questo. Ieri il commosso e affollato addio nella grande chiesa di San Paolo che ha potuto accogliere tutti coloro che hanno voluto tributargli l’ultimo saluto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un addio pensando al Sole. Il colore giallo per Daniele. Folla in San Paolo per Benifei

In questa notizia si parla di: giallo - addio - colore - daniele

Un addio pensando al Sole. Il colore giallo per Daniele. Folla in San Paolo per Benifei; Ferrari, addio al giallo nella livrea 2025? L'indizio sul possibile ritorno al passato...; Addio al supertifoso ’Brenna’.

Un addio pensando al Sole. Il colore giallo per Daniele. Folla in San Paolo per Benifei - Il ricordo commosso dei familiari e degli amici profondamente addolorati per la tragedia "Era un uomo semplice, ma vincente, perchè sapeva entrare nei cuori degli altri". Scrive lanazione.it