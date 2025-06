ULTIM’ORA – Scoperta la PIANTA che produce ORO PURO | incredibile è comune la trovi ovunque la puoi coltivare pur in casa i Diventi ricco se hai il pollice verde… e dorato

Immagina di poter coltivare in casa una pianta che produce oro puro, un vero e proprio tesoro nascosto nel tuo giardino o sul balcone. Questa scoperta rivoluzionaria, firmata dai ricercatori della CSIRO, apre nuove frontiere nell’estrazione mineraria grazie a un fungo capace di trasformare i minerali in oro. Un passo avanti verso il sogno millenario di creare metalli preziosi con mezzi biologici: e tu, sei pronto a scoprire come?

Un fungo trasforma i minerali in oro: la scoperta che rivoluziona l’estrazione, un processo biologico incredibile L’umanitĂ ha sempre inseguito il sogno alchemico di trasformare elementi comuni in metalli preziosi, in particolare l’oro. Oggi quel sogno sembra meno irrealizzabile grazie a una scoperta sorprendente firmata da un team di ricercatori australiani della Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). Lo studio, pubblicato su Nature Communications, rivela come un fungo molto diffuso in natura, il Fusarium oxysporum, sia capace di trasformare composti minerali in oro puro attraverso un processo del tutto biologico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it