ULTIM’ORA – Inter-Fluminense a rischio | cosa sta accadendo

L’atteso ottavo di finale del Mondiale per Club tra Inter e Fluminense rischia di essere compromesso a causa delle insidiose condizioni meteo a Charlotte. Temporali intensi e fulmini frequenti pongono la sicurezza in primo piano, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport. La partita potrebbe subire un rinvio o un cambiamento nel programma, lasciando gli appassionati in attesa di chiarimenti ufficiali su questa sfida cruciale. Resta aggiornato per scoprire come evolverà la situazione.

L’ottavo di finale del Mondiale per Club tra Inter e Fluminense potrebbe essere seriamente a rischio a causa delle condizioni meteo. A lanciare l’allarme è La Gazzetta dello Sport, che segnala come il pericolo arrivi soprattutto dai temporali e dai fulmini, particolarmente frequenti in questo periodo a Charlotte. Proprio ieri, Benfica e Chelsea sono riuscite a concludere la loro partita solo dopo una lunghissima attesa dovuta al rischio tempesta. La situazione non va sottovalutata: “Qui a Charlotte i fulmini sono una cosa serissima, gestita con la massima attenzione dalle autorità locali e dalla popolazione, senza alcuna possibilità di deroga”, sottolinea il quotidiano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

