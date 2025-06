ULTIMO domenica 29 giugno a Lignano Sabbiadoro

Preparati a vivere un’estate da protagonista con ULTIMO, che domenica 29 giugno inaugura l’evento più atteso dell’anno a Lignano Sabbiadoro! Il suo concerto allo Stadio Teghil, sold out, segna l’inizio di “ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…”. Un’avventura musicale che promette emozioni indimenticabili, portando il cuore della musica italiana direttamente sul palco. La magia sta per cominciare: non perdere l’appuntamento…

ULTIMO dà il via all'ennesima estate da protagonista indiscusso del live italiano: parte domani, domenica 29 giugno con il sold out di Lignano Sabbiadoro allo Stadio Teghil (concerto organizzato da Vivo Concerti con FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con il Comune di Lignano e PromoTurismoFVG), ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA., la tournée estiva che lo vedrà salire nuovamente sui palchi dei principali stadi italiani per 9 imperdibili appuntamenti tutti sold out da mesi (Lignano Sabbiadoro, Ancona, due volte a Milano, tre volte a Roma, Messina e Bari). ULTIMO promette di cambiare ancora una volta le regole del gioco, proponendo ai fan un palco che per caratteristiche e dimensioni rappresenta un passo avanti nella storia dei suoi show, arrivati al quarto giro consecutivo negli stadi italiani.

