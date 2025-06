Ultimo atto a Venezia: “Fuori Bezos dalla laguna”, il coro di protesta si fa sentire. Attorno alla stazione, un corteo colorato e determinato si prepara a manifestare contro l’oligarca. Con pacchi simbolici di Amazon, gli attivisti ribadiscono la loro posizione: Bezos rappresenta un’ombra pesante sull’oscurantismo globale. Perché, come sottolinea Tommaso Cacciari, “la sua influenza va ben oltre le barriere di una semplice azienda”. La battaglia per la trasparenza e i diritti è più viva che mai.

"Fuori Bezos dalla laguna". Dicono di avere avuto fin troppa pazienza, si radunano attorno alla stazione e preparano il corteo "No Bezos no war" con i pacchi che imitano gli imballaggi di Amazon. "Io lo avrei contestato anche se fossero venuto con due amici in barca a remi e si fosse sposato nella chiesetta di Camponogara – dice Tommaso Cacciari, leader degli attivisti –. Perché Bezos ha un ruolo importante nell’oscurantismo globale nel mondo. È uno dei tre multimiliardari che ha contribuito all’elezione di Donald Trump". Le proteste lambiscono anche l’ultimo giorno che dovrebbe essere di cool down dopo le mattane del party nuziale che ha mandato a letto gli ospiti dei Bezos alle due del mattino, probabilmente alticci vista la quantità di champagne circolata sull’isola di San Giorgio Maggiore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net