Ultimissime Inter LIVE | Thuram recuperato ma si ferma Pio Esposito parlano Zalewski e Carboni

Rimani sempre aggiornato sulle ultime novità dell'Inter con le nostre inter LIVE: notizie in tempo reale, aggiornamenti sui recuperi di Thuram e Pio Esposito, e le parole di Zalewski e Carboni. La redazione di Inter News 24 ti guida attraverso le voci più calde del giorno, offrendoti un panorama completo e coinvolgente sulla tua squadra del cuore. Non perdere neanche un aggiornamento: l'Inter si racconta passo dopo passo, e tu sei il primo a saperlo!

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 29 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di SABATO 28 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 27 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 26 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 25 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 24 GIUGNO. 🔗 Leggi su Internews24.com