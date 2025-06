Ugo Fattore trovato morto l' architetto veneziano disperso da venerdì | il bastoncino da trekking si chiude e lui precipita tra le rocce

Il tragico ritrovamento di Ugo Fattore, l’architetto veneziano disperso in Val Pramper, sconvolge l’intera comunità. La sua passione per le escursioni si è trasformata in un dramma quando, durante un’uscita, il bastoncino si è chiuso improvvisamente facendolo precipitare tra le rocce. Un’esperienza che ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole e la sicurezza in natura, affinché simili tragedie possano essere evitate in futuro.

VAL DI ZOLDO (BELLUNO) - È stato ritrovato senza vita Ugo Fattore, l'escursionista 60enne disperso da venerdì, 27 giugno, in Val Pramper. Secondo le prime ricostruzioni,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ugo Fattore, trovato morto l'architetto veneziano disperso da venerdì: il bastoncino da trekking si chiude e lui precipita tra le rocce

In questa notizia si parla di: fattore - disperso - venerdì - trovato

Ugo Fattore trovato morto nel Bellunese: l'architetto di 60 anni era disperso da venerdì Vai su X

Ugo Fattore, il bastoncino da trekking si chiude e lui precipita tra le rocce: trovato morto l'architetto veneziano disperso da venerdì Vai su Facebook

Ugo Fattore trovato morto in val Pramper: l'architetto veneziano di 60 anni era disperso da venerdì; Ugo Fattore, trovato morto l'architetto veneziano disperso da venerdì: il bastoncino da trekking si chiude e l; Trovato morto uomo disperso da venerdì sulle Dolomiti.