Il presidente ucraino Zelensky ha firmato un decreto per uscire dalla Convenzione di Ottawa, un passo cruciale che potrebbe ridefinire gli sforzi internazionali contro le mine antiuomo. Con l’approvazione del parlamento ucraino ancora da ottenere e il supporto di altri Paesi baltici, questa decisione solleva interrogativi sulla future politica di disarmo. Secondo Roman Kostenko, questa mossa riflette le sfide e le tensioni crescenti nel contesto del conflitto in Ucraina.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto per ritirare l' Ucraina dalla Convenzione di Ottawa, un trattato internazionale che proibisce l'uso, lo stoccaggio e la produzione di mine antiuomo. Ora servirĂ il via libera della Verkhovna Rada, il parlamento ucraino. Anche i Paesi baltici, la Polonia e la Finlandia hanno manifestato l'intenzione di denunciare il trattato, firmato nel 1997, o si sono ritirati. Secondo Roman Kostenko, colonnello dell'Sbu (Servizio di sicurezza dell'Ucraina), «questo è un passo che la realtĂ della guerra richiede da tempo». «La Russia non ha aderito a questa Convenzione e sta utilizzando mine su larga scala contro i nostri militari e civili», ha spiegato.

