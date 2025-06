Ucraina via dalla Convenzione sulle mine antiuomo | Basta mani legate

Ucraina si prepara a uscire dalla Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo, segnando un cambiamento deciso nella sua strategia di difesa. Il presidente Zelensky ha firmato il decreto che consente al Paese di riavvalersi delle proprie armi in un contesto di crescente tensione e confronto internazionale. Questo passo rappresenta una svolta significativa, facendo riflettere sull'equilibrio tra sicurezza nazionale e impegni internazionali, e potrebbe influenzare gli sviluppi futuri della regione. È un segnale forte di volontà di autonomia e resistenza.

Kiev via dalla Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto per avviare l'uscita del Paese dall'accordo del 1997 che vieta l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento di mine antiuomo. Lo riporta il Kyiv Independent, che parla di una decisione importante nella politica di difesa ucraina, maturata dopo l'annuncio simile fatto dai Paesi baltici e dalla Polonia. "È un passo che la realtà della guerra impone da tempo", ha scritto su Facebook il deputato ucraino Roman Kostenko, segretario della commissione parlamentare per la difesa, aggiungendo che la Russia, non firmataria del trattato, "usa massicciamente mine contro i nostri militari e civili". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it