Ucraina raid russi nella notte Zelensky | Non si fermeranno finché non sferreranno attacchi massicci

La notte in Ucraina si è accesa di nuovo con un violento attacco russo, che ha coinvolto oltre 500 veicoli d’attacco e numerosi droni e missili. Dopo i raid di Odessa, la tensione nel paese resta altissima e Zelensky avverte: i raid non si fermeranno finché non saranno sferrati attacchi massicci. La guerra continua a scrivere pagine di resistenza e sofferenza, lasciando il mondo a chiedersi quanto ancora possa durare questa escalation.

Ancora bombe russe sull’Ucraina dopo il raid di ieri ad Odessa. “Nella notte del 29 giugno (dalle 19:00 del 28 giugno), il nemico ha attaccato con 537 veicoli d’attacco aereo”. Lo afferma su Telegram l’Aeronautica Militare delle Forze Armate dell’Ucraina. Nell’elenco fornito dall’account di Kiev figurano 477 droni d’attacco Shahed e una serie di missili balistici e da crociera. “L’attacco aereo – si legge ancora nel post – è stato respinto dall’aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e sistemi senza pilota e dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di Difesa dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, raid russi nella notte. Zelensky: “Non si fermeranno finché non sferreranno attacchi massicci”

