Ucraina raid russi nella notte con droni e missili

Nella notte tra il 28 e il 29 giugno, l'Ucraina si è trovata nuovamente sotto un pesante attacco, con oltre 500 veicoli d’assalto aereo, tra droni Shahed e missili balistici. Le forze di Kiev hanno reagito prontamente, respingendo l’offensiva grazie a un’efficace rete di difesa. Una dimostrazione concreta della durezza del conflitto che continua a scuotere la regione, lasciando il mondo a seguire con apprensione gli sviluppi.

“Nella notte del 29 giugno (dalle 19:00 del 28 giugno), il nemico ha attaccato con 537 veicoli d’attacco aereo”. Lo afferma su Telegram l ‘Aeronautica Militare delle Forze Armate dell’ Ucraina. Nell’elenco fornito dall’account di Kiev figurano 477 droni d’attacco Shahed e una serie di missili balistici e da crociera. “L’attacco aereo – si legge ancora nel post – è stato respinto dall’aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e sistemi senza pilota e dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di Difesa dell’Ucraina. Secondo i dati preliminari la difesa aerea ha neutralizzato 475 veicoli d’attacco aereo nemici”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, raid russi nella notte con droni e missili

