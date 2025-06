Ucraina maxi attacco russo | Centinaia di missili e droni Varsavia alza i jet Lavrov | L' Occidente intuisce che non ci sconfiggerà

In un clima di tensione crescente, l’Ucraina si trova nel mirino di un massiccio attacco russo con centinaia di missili e droni, mentre le sirene di allarme risuonano anche a Varsavia. Il mondo osserva con apprensione, mentre Zelensky chiede solidarietà internazionale e ringrazia il Papa per il suo sostegno. La crisi si intensifica: quali saranno le prossime mosse per fermare questa escalation?

Il sindaco di Kiev: «Esplosioni in città». Zelensky ringrazia il Pontefice: «Fermiamo insieme l'aggressione russa».

Istanbul, un negoziato c’è: Russia e Ucraina rilanciano la trattativa col maxi-scambio di prigionieri - A Istanbul, Russia e Ucraina rilanciano i negoziati con un significativo scambio di prigionieri, il più grande dall'inizio del conflitto.

Ucraina, maxi attacco con droni: distrutti 40 bombardieri russi | Telefonata tra Lavrov e Rubio sui negoziati; Pearl Harbor per Putin, così il maxi attacco dell'Ucraina cambia gli equilibri strategici: l'analisi; Il maxi-attacco di droni ucraini cambia la guerra, ma non questa guerra.

Guerra Ucraina, attacco record russo: 537 missili e droni. Kiev: «Abbiamo perso un F-16, morto il pilota». E la Polonia fa decollare i jet - Putin, l'analista del Nyt Anton Troianovski: «Per lui contano solo gli Usa. Si legge su ilmessaggero.it

Kiev, 'stanotte attacco record russo, 537 missili e droni' - Lo afferma l'aeronautica ucraina, mentre le autorità parlano di un "attacco combinato su larga scala" anc ... Secondo ansa.it