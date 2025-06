Ucraina massiccio attacco aereo russo nella notte | usati 537 tra missili e droni | Cremlino | Impossibile spingerci al negoziato con nuove sanzioni

Nella notte, l’Ucraina è stata colpita da un massiccio attacco aereo russo, con 537 missili e droni lanciati. Il cremlino respinge le pressioni internazionali, mentre Kiev annuncia la perdita di un F-16 e del suo pilota. Putin si mostra fiducioso sulla vittoria, mentre Papa Leone XIV esprime solidarietà e dolore per le sofferenze ucraine. Una situazione che mette in evidenza la complessità e la tensione del conflitto in atto, lasciando il mondo in apprensione.

Kiev: "Abbiamo perso un F-16, morto il pilota". Putin: "Fiducioso della vittoria in Ucraina". Papa Leone XIV agli ucraini: "Guerra insensata, il vostro dolore è il mio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, massiccio attacco aereo russo nella notte: usati 537 tra missili e droni | Cremlino: "Impossibile spingerci al negoziato con nuove sanzioni"

Raid massiccio delle forze russe in Ucraina, lanciati 273 droni - Nella notte, le forze russe hanno lanciato un raid senza precedenti in Ucraina, inviando 273 droni di diversa tipologia, tra cui i kamikaze Shahed.

Maxi attacco russo sull'Ucraina La notte scorsa la Russia ha scatenato sull'Ucraina quello che secondo alcune fonti è l'attacco più massiccio...

