Ucraina ecco come sta andando l' offensiva della Russia Droni crisi economica e avanzata | la situazione

L'offensiva russa in Ucraina continua a tessere una trama di tensione, tra droni che intensificano la crisi economica e avanzate militari che segnano il passo. A Kiev, si monitorano con attenzione gli sviluppi di una battaglia sanguinosa e complessa, dove i progressi sono ancora incerti. Nonostante le sfide, la resistenza ucraina rimane ferma: ecco come sta evolvendo questa intricata situazione.

A Kiev, per mesi, si è parlato di un'offensiva russa che puntava a conquistare altre regioni nell'est dell'Ucraina. Al momento l'esito è stato deludente, ma nonostante. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ucraina, ecco come sta andando l'offensiva della Russia. Droni, crisi economica e avanzata: la situazione

