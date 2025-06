Ucraina droni russi su Kiev | esplosioni | Putin | Fiducioso della vittoria russa | Papa Leone XIV agli ucraini | Guerra insensata il vostro dolore è il mio

In un contesto di tensione crescente tra Ucraina e Russia, droni e esplosioni scuotono Kiev, mentre i leader mondiali cercano di trovare una via alla pace. Zelensky insiste sulla necessità di forza, mentre Putin si mostra fiducioso nella vittoria russa e non esita a minacciare ulteriori perdite. La guerra insensata continua a infliggere dolore e distruzione, lasciando il mondo intero a chiedersi: come si può uscire da questa spirale di violenza?

Zelensky: "La pace va raggiunta con la forza e Trump ce l'ha". Il presidente russo: "Pronti a consegnare altre 3mila salme di ucraini". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, droni russi su Kiev: esplosioni | Putin: "Fiducioso della vittoria russa" | Papa Leone XIV agli ucraini: "Guerra insensata, il vostro dolore è il mio"

Russia-Ucraina, soldati ucraini liberati tornano in patria - Sabato, Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di centinaia di prigionieri, tra cui numerosi soldati ucraini liberati.

Trump ha detto che non pensa che Russia e Ucraina "firmeranno un accordo". Il presidente Usa ha spiegato di aver chiesto a Putin di non rispondere ai recenti attacchi ucraini con droni

#Ucraina #Russia Si continua a combattere. Droni ucraini colpiscono quattro aeroporti militari russi: distrutti oltre 40 bombardieri. Pioggia di missili su Kharkiv e Zaporizhzhia, dove sono rimaste uccise 4 persone. L'inviato della Rai @ilario82

Ucraina, sindaco Kiev: 'Droni russi su capitale, sentite esplosioni'; Attacco russo su Odessa, uccisa una coppia. Il premier slovacco Fico: non incontro Zelensky, mi odia - Putin: “Il futuro della Russia è nello sviluppo dell'Artico”; Guerra Russia-Ucraina, Putin: «Allo studio nuovo round negoziati». La Ue proroga sanzioni a Mosca.

Russia, l'Ucraina distrugge due caccia bombardieri Su-34 distrutti nell'attacco con droni all'aeroporto di Marinovka: «Valevano milioni di dollari» - Un altro attacco, ancora con i droni a lungo raggio, dopo quello dell'operazione "ragnatela", che aveva distrutto, secondo fonti di Kiev, 41 bombardieri russi. Secondo msn.com

I droni kamikaze usati dai russi in Ucraina? Li assemblano le donne africane (e per sfruttarle è stato creato un programma) - Per supplire alla mancanza di manodopera, Mosca ha avviato un traffico in Tatarstan per reclutare giovani lavoratrici da Mali, Uganda e Lesotho costrette a costruire l'ordigno ... Come scrive corriere.it