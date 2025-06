Ucraina attacco russo con 537 tra missili e droni | Mosca | Negoziato impossibile con nuove sanzioni | Kiev si ritira dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo

In un contesto di tensione crescente, l'Ucraina affronta un'ondata di attacchi con oltre 500 missili e droni, mentre Mosca rifiuta il negoziato e impone nuove sanzioni. Kiev si ritira dal Trattato di Ottawa, segnando un’ulteriore escalation nel conflitto: un F-16 abbattuto e un pilota morto testimoniano la brutalità della guerra. Putin si mostra fiducioso, ma le conseguenze di queste mosse potrebbero cambiare gli equilibri. La pace sembra ancora più lontana.

Kiev: "Abbiamo perso un F-16, morto il pilota". Putin: "Fiducioso della vittoria in Ucraina". Zelensky ha firmato il documento per il ritiro dalla convenzione che vieta uso, immagazzinamento, produzione e trasferimento di mine antiuomo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, attacco russo con 537 tra missili e droni | Mosca: "Negoziato impossibile con nuove sanzioni" | Kiev si ritira dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

Stanotte il più pesante attacco aereo russo all’Ucraina dall’inizio del conflitto. Centinaia di droni e missili, da #Kiev a #Leopoli. #Zelensky chiede di aumentare la pressione su #Mosca, che però ribadisce: le sanzioni non ci piegheranno. #Tg1 Roberta Ferrari Vai su X

Ucraina, massiccio attacco russo con droni su Kiev: almeno sei morti e 19 feriti Vai su Facebook

Guerra in Ucraina, ultime notizie. Kiev: «Stanotte attacco record di Mosca, 537 missili e droni». Russia: no al negoziato finchè avremo sanzioni; Zelensky: maxi attacco russo con 477 droni, colpiti Kiev, Zaporizhia - Papa: prego sempre per il popolo ucraino; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Ok di Zelensky a ritirare Kiev da accordo mine anti-uomo.

Guerra Ucraina, attacco record russo: 537 missili e droni. Kiev: «Abbiamo perso un F-16, morto il pilota». E la Polonia fa decollare i jet - Putin, l'analista del Nyt Anton Troianovski: «Per lui contano solo gli Usa. leggo.it scrive

Raid russi, Kiev: 'Attacco record. Abbiamo perso un F-16, morto il pilota' - Lo afferma l'aeronautica ucraina, mentre le autorità parlano di un "attacco combinato su larga scala" ... Come scrive ansa.it