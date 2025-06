Ucraina attacco record russo con 537 missili e droni | la Nato fa alzare in volo i caccia sul confine

Un attacco record con 537 missili e droni scuote l'Ucraina, mentre la NATO risponde con l’innalzamento dei caccia sul confine. Mosca colpisce diverse zone, dalla regione di Kiev a Leopoli, scatenando una reazione internazionale e allerta massima in Polonia. La tensione si alza: Kiev perde un F-16 e il pilota, con Zelensky che avverte: “Mosca non si fermerà”. La crisi continua a evolversi rapidamente, coinvolgendo tutta la regione.

Mosca ha colpito diverse zone del Paese, dalla regione di Kiev fino a Leopoli, la parte occidentale dell’Ucraina. La massiccia azione di aerei militari ha fatto scattare l'allerta massima in Polonia. In volo i caccia Nato sul confine. Durante lo scontro aereo Kiev ha perso anche un F-16 e il pilota, Zelensky: “Mosca non si fermerà". 🔗 Leggi su Fanpage.it

