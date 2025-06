Ucciso a 16 anni da un’auto | pirata della strada fermato dopo tre giorni a Perugia

Una tragedia che scuote la comunità di Mondragone: Luigi Petrella, un giovane di soli 16 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto pirata. Nonostante tre giorni di caccia all'automobilista scomparso, le forze dell'ordine sono riuscite a fermare il sospettato a Perugia. Un dramma che ci ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e la sicurezza sulle strade, affinché nessun altro innocente paghi con la vita.

Perugia, 29 giugno 2025 – E’ morto, a soli 16 anni, travolto da un’auto. Luigi Petrella venerdì sera, a Mondragone, in provincia di Caserta, viaggiava sul suo scooter Honda quando un’auto lo ha preso in pieno. Chi era alla guida non si è fermato, mentre il 16enne nel violento scontro è stato sbalzato dal mezzo finendo sull'asfalto. Soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale, Petrella è morto al Pinete Grande Hospital in seguito alle gravi ferite riportate nel sinistro. Dopo ore di indagini i carabinieri hanno fermato a Perugia Pietro Cascarino, pregiudicato di 53 anni, ritenuto vicino al clan camorristico La Torre di Mondragone, fratello di Giovanni Cascarino, collaboratore di giustizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ucciso a 16 anni da un’auto: pirata della strada fermato dopo tre giorni a Perugia

