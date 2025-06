Twice 20 pubblicano Air il nuovo brano tra musica elettronica e impegno sociale

Twice 20 torna protagonista con "Air", un singolo che unisce energia elettronica, afro-house e un messaggio di solidarietà. In collaborazione con Rhade e Alex Guesta, il brano invita a riflettere sul valore del respiro e della vita, tra ritmo travolgente e impegno sociale. Disponibile da oggi in tutti gli store digitali, "Air" è molto più di una canzone: è un soffio di speranza e consapevolezza. Il nuovo brano dei Twice...

È disponibile da oggi, venerdì 27 giugno 2025, in tutti gli store digitali "Air", il nuovo singolo dei Twice 20, collettivo musicale che fonde musica elettronica, afro-house e sensibilizzazione sociale. Il brano è realizzato in collaborazione con la cantante Rhade e il djproduttore Alex Guesta, noto per i suoi remix internazionali e live set esplosivi. "Air": un singolo tra ritmo e respiro, con un obiettivo solidale. Il nuovo brano dei Twice 20, pubblicato da Food Records, è un viaggio sonoro tra sonorità afro-house e chitarre elettriche avvolgenti. La voce evocativa di Rhade trasporta l'ascoltatore in un mondo fatto di leggerezza, libertà e speranza.

In questa notizia si parla di: twice - brano - musica - elettronica

