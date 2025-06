Tuttosport – deferito dalla Procura per il caso scommesse

Tuttosport scuote il mondo del calcio con una notizia choc: Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, è stato deferito dalla procura federale per un caso scommesse che potrebbe costargli fino a quattro anni di squalifica. La vicenda riguarda un sospetto illecito legato a un cartellino giallo ricevuto contro la Lazio a marzo. Le implicazioni sono pesanti e tengono in tensione tifosi e addetti ai lavori. La vicenda si prospetta ancora più intricata, lasciando il calcio italiano con il fiato sospeso.

