Tuttosport – così Allegri può soffiare Leoni all’Inter

L'estate calcistica si infiamma con nuove strategie e colpi di scena: Tuttosport svela come il Milan pianifichi una doppia cessione per conquistare Leoni, un talento che l'Inter ambisce già. Tra trattative serrate e offerte in movimento, il mercato si prepara a sorprenderti. Ma quali saranno le mosse definitive? Resta con noi per scoprire come questa battaglia si concluderà, e chi uscirà vincitore dalla corsa al talento...

Milan, doppia cessione per arrivare a Leoni. Il Parma vuole almeno 35 milioni per il suo gioiello, ma a 30 è probabile che l'affare si possa concludere. In più questa sarebbe una mossa importante per soffiare Leoni all'Inter che, nelle sue intenzioni, avrebbe quella di acquistare il ragazzo ma lasciarlo un anno in prestito al Parma per poter giocare. Leoni, dal canto suo, vuole avere continuità d'impiego ma è evidente che se il Milan dovesse arrivare ad impegnare una somma così alta per lui, di certo non lo farebbe per fargli fare la riserva.

Morata al Como e il comandamento Milan: così Allegri può soffiare Leoni all'Inter

