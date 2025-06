Tutto pronto per il festival dello yoga | lezioni e giochi anche i bimbi

Preparati a vivere un'esperienza unica nel cuore di Montecatini Terme! Dal 4 all’11 luglio, il Cosmica Yoga Festival trasforma il parco della pineta e il palazzo del turismo in un’oasi di benessere, musica e consapevolezza. Con lezioni, giochi per bambini e attività coinvolgenti, il festival promette di rigenerare corpo e mente di grandi e piccini. Non perdere questa opportunità di condividere momenti magici e scoprire il potere dello yoga in un’atmosfera immersiva e gratuita!

Un festival immersivo di yoga, musica e consapevolezza è in arrivo a Montecatini Terme. Dal 4 all’11 luglio la nostra città sarà teatro di un’ondata di iniziative tutte da non perdere. L’evento prende il nome di "Cosmica Yoga Festival" e si svolgerà in forma gratuita tra il parco della pineta e il palazzo del turismo. Il festival, promosso dal Comune e organizzato da TAG Progetti Culturali, propone sessioni di yoga all’aperto, incontri, workshop, trattamenti olistici e momenti di intrattenimento serale. Un’iniziativa pensata sia per chi pratica abitualmente, sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutto pronto per il festival dello yoga: lezioni e giochi anche i bimbi

In questa notizia si parla di: festival - yoga - tutto - pronto

Dal portiere Pelizzoli alle master class di yoga: avanti con il Time Out Sport Festival - Il Time Out Sport Festival continua a animare la provincia bergamasca, offrendo un ricco programma di eventi che spaziano dal portiere Pelizzoli a coinvolgenti master class di yoga.

Enna: tutto pronto per la III edizione dello Yoga Day Festival Vai su X

Tutto pronto per il concerto di apertura del Festival Fagnano in Musica, vi aspettiamo!!! Nicholas Nebuloni ASD Comitato Genitori Fagnano Olona Vai su Facebook

Tutto pronto per il festival dello yoga: lezioni e giochi anche i bimbi; tutto pronto per la III edizione dello Yoga Day Festival; Yoga Festival 2024: l'evento sul benessere.

Tutto pronto per il festival dello yoga: lezioni e giochi anche i bimbi - Un festival immersivo di yoga, musica e consapevolezza è in arrivo a Montecatini Terme. Scrive lanazione.it

Tutto pronto per Libecciata: prima edizione del festival di libri, letture e narrazioni - Tre giorni di incontri con scrittori e scrittrici, una fiera dell'editoria con 13 case editrici indipendenti, presentazioni, letture sceniche, yoga sul filo di pagine e parole e un ospite speciale: l' ... Secondo giglionews.it