tutto pronto per cuori olimpici una giornata di sport e cultura tra le meraviglie del territorio

Oggi Varese si trasforma in un palcoscenico di emozioni, unendo sport, cultura e bellezze naturali in un’unica grande festa. Sabato 5 luglio, il progetto regionale “Cuori Olimpici” farà tappa nella città giardino, invitando residenti e visitatori a scoprire le meraviglie del territorio in un coinvolgente percorso tra attività all’aperto e patrimoni culturali. Varese è una destinazione che sorprende, e lo fa con la forza della sua autenticità. Con il progetto Cuori…

Farà tappa a Varese sabato 5 luglio il progetto regionale " Cuori Olimpici ", un percorso che sta attraversando tutti i territori lombardi in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La città giardino aderisce all'iniziativa con una giornata che unisce sport all'aria aperta, natura, cultura e scoperta delle bellezze del territorio. "Varese è una destinazione che sorprende, e lo fa con la forza della sua autenticità. Con il progetto Cuori Olimpici vogliamo raccontare proprio questo: un territorio che pulsa di cultura, natura e sport", commenta l'assessore al turismo di Regione Lombardia Barbara Mazzali.

