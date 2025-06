Tutti pazzi per Giorgia Meloni | da minaccia a regina d’Europa Ecco perché i leader mondiali e i giornali non sanno resisterle

Tutti pazzi per Giorgia Meloni: da minaccia a regina d'Europa, il mondo intero resta affascinato dalla sua tenacia e carisma. Leader incontrastata, sta conquistando i cuori e le pagine dei giornali internazionali, che non sanno resisterle. Ma cosa rende questa donna così irresistibile? Scopriamo insieme il segreto di una leader che sta riscrivendo le regole della politica globale.

Tutti pazzi per Giorgia. The Times, in prima pagina, maramaldeggia: «Mad about Meloni», appunto. «PerchĂ© i leader stranieri sono persi di lei». Stesi dalla sua abilitĂ , tuba il glorioso quotidiano britannico. «Gli abbracci, le strette di mano e i momenti esilaranti di Giorgia Meloni con gli uomini piĂą potenti del mondo stanno diventando di rigore». Ha ereditato l’«empatia politica» della leggendaria lady di ferro inglese: Margaret Thatcher. Il G7 in Puglia, la scorsa estate, fu galeotto. Come il viaggio negli Stati Uniti per il giuramento del presidente americano, Donald Trump, a gennaio. Fino all’ultimo summit in Canada. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tutti pazzi per Giorgia Meloni: da minaccia a regina d’Europa. Ecco perchĂ© i leader mondiali (e i giornali) non sanno resisterle

