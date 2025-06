Turista spegne sigaretta sul volto di un lavoratore della Picenambiente

Un gesto incauto e pericoloso rischia di trasformare un semplice episodio in un grave incidente: un turista romano, in preda alla frustrazione del caldo estivo, ha spento una sigaretta sul volto di un operatore di Picenambiente durante un alterco per questioni di viabilità. Un comportamento che, oltre a mettere a repentaglio la sicurezza, coinvolge anche i familiari presenti, suscitando sconcerto e domande sulla gestione degli spazi pubblici e delle emozioni sotto il sole cocente.

Turista romano innesca una furibonda lite, per motivi di viabilità urbana, con un dipendente della Picenambiente e gli spegne una sigaretta accesa sul volto. Qualunque sia stata la ragione è un gesto sconsiderato quello avvenuto in presenza di moglie e figli del turista capitolino. Il gran caldo, evidentemente, fa fare brutti scherzi. Il grave episodio è accaduto nelle prime ore di ieri dalle parti di via Laureati, nella zona est di Porto d’Ascoli. Il dipendente della Picenambiente stava compiendo un giro per ritirare le batterie esauste nei soliti punti stabiliti, davanti alle tabaccherie. In quella zona le strade sono strette con parcheggio su entrambi i lati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turista spegne sigaretta sul volto di un lavoratore della Picenambiente

