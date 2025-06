Turista bresciana colta da malore in acqua | salvata in extremis dai bagnini

Una vacanza che si è trasformata in un vero e proprio atto di coraggio e tempestività: una turista bresciana di 78 anni, colta da un malore improvviso in acqua, è stata salvata in extremis dai bagnini. La prontezza e l’esperienza del personale hanno fatto la differenza, evitando una tragedia sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto. Un esempio di come professionalità e sangue freddo possano salvare vite in situazioni di emergenza.

Settantotto anni, una vacanza al mare e un malore improvviso che avrebbe potuto costarle la vita. È stata salvata grazie al sangue freddo e alla preparazione di tre bagnini la turista di Darfo Boario Terme soccorsa sabato pomeriggio sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto, all'altezza della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: turista - malore - salvata - bagnini

