Turismo torna la brochure | Non solo promozione online

Il turismo torna a brillare con una nuova energia, rinnamorando la promozione non solo online ma anche attraverso iniziative territoriali. Ieri, in un summit al Comune con il sindaco Valerio Vesprini, l’assessore Giampiero Marcattili e il presidente degli albergatori Ataf, si è discusso delle strategie per affrontare i prossimi due mesi di alta stagione. Al termine dell’incontro, i protagonisti hanno emesso una nota in cui...

Summit ieri in comune dal sindaco Valerio Vesprini, con l'assessore al turismo Giampiero Marcattili e il presidente dell'assoalbergatori Ataf Gianluca Vecchi. Il tema sul tappeto il turismo alla vigilia del primo dei due mesi turisticamente di maggior rilievo e come si intenda affrontarlo affrontarlo per assicurarsi il maggior numero possibile di arrivi e presenze di turisti. Al termine dell'incontro i protagonisti hanno emesso una nota, in cui tra l'altro vengono elencati alcuni degli elementi componenti il progetto definito strategico su cui comune ed associazioni stanno lavorando fin dall'insediamento dell'amministrazione Vesprini e sono: " Promozione, digital marketing e accoglienza, una nuova brochure, campagne social e Porto San Giorgio Village, Ma tra i tanti dati riferiti, di cui peraltro si è in attesa dei riscontri necessari, l'enunciato progetto strategico sembra aver perso un po' di consistenza, tranne che per la predisposizione di una nuova brochure fatta apposta per suscitare emozioni con le più belle immagini di Porto San Giorgio.

«L'Ataf è una risorsa per questa città, è l'associazione deputata a fare promozione insieme al Comune – spiega l'Assessore al Turismo Giampiero Marcattili