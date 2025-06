Turismo la grande speranza Quasi 4mila assunti in tre mesi Ma servono figure qualificate

L’estate 2025 in Umbria si prospetta come una vera e propria rinascita turistica, con quasi 4.000 assunzioni previste in soli tre mesi. Ma attenzione: la crescita richiede figure qualificate per soddisfare le aspettative di un settore in fermento. Quando le imprese aumentano l’occupazione, è il segnale che si aspettano di lavorare intensamente. La domanda di talento qualificato sarà il vero banco di prova di questa stagione promettente, che potrebbe rivoluzionare il volto del turismo locale.

Quando le imprese assumono di più, vuol dire che si aspettano di lavorare di più. E, in Umbria, questa semplice equazione descrive alla perfezione l'estate 2025. I dati del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, restituiscono un'istantanea nitida: gli imprenditori del settore turistico prevedono 3.640 avviamenti al lavoro nei tre mesi clou della stagione, da giugno ad agosto, con un incremento del +6,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Gli operatori del comparto 'Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici' scommettono su un'estate da tutto esaurito.

Nel 2025, il turismo alberghiero in Italia ha registrato un calo significativo degli arrivi dagli Stati Uniti.

