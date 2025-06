Turismo giugno poco esaltante | Ma ora arrivano le prenotazioni

L’impegno è quello di accogliere con entusiasmo e cura ogni visitatore, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza indimenticabile tra le bellezze del Conero e dell’entroterra osimana. Mentre la stagione si risveglia, gli operatori sono pronti a mostrare il meglio di questa regione, invitando tutti a vivere momenti di relax e scoperta che lasciano il segno.

Nonostante il caldo meteorologico, il giugno turistico dalla Riviera del Conero all’entroterra osimana è definito tiepida dagli operatori dal punto di vista delle prenotazioni e delle presenze che poi approfittano per visitare i tesori del posto. Stanno arrivando tante richieste per luglio e agosto però, proprio in questi giorni, dal nord Italia dove non si vede l’ora di scappare dal caldo per ritrovare la pace in questi territori. L’impegno è sempre grande, su tutti i fronti, anche per garantire un’estate in sicurezza. Abc turismo, l’associazione che comprende agriturismi, bed and breakfast e country house dell’osimano, rappresentato da Roberto Biondini, è partita con le prenotazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it