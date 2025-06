Turismo | esperti globali puntano alla Cina come prossima meta da promuovere

Il turismo globale guarda con entusiasmo alla Cina come prossima grande meta da promuovere. Recentemente, una delegazione internazionale composta da esperti di 15 Paesi e regioni ha visitato Kaifeng, nel cuore dello Henan, riconoscendola come una destinazione irresistibile. La sua ricca storia, cultura e attrattive uniche la rendono un’opportunità imperdibile per il settore turistico mondiale. Scopri di più visitando il video ufficiale e lasciati conquistare dal fascino di questa affascinante terra.

Una delegazione turistica proveniente da 15 Paesi e regioni ha visitato recentemente Kaifeng, nella provincia cinese dello Henan. "Di sicuro, e' un'ottima destinazione da promuovere", ha detto un membro della delegazione.

