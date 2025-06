Tuffi a ostacoli a Lodi | delle tre piscine solo una funziona pienamente Chiuso il Belgiardino due vasche esterne disponibili alla Faustina

fresco condizionatore, mentre altri si dirigono verso le piscine di Lodi in cerca di sollievo. Tuttavia, le strutture non sono tutte uguali: solo una delle tre piscine delle Tre Piscine funziona a pieno regime, mentre il Belgiardino rimane chiuso e le vasche esterne alla Faustina sono disponibili ma ancora limitate. In questo scenario, trovare un’oasi di relax diventa una vera sfida, ecco perché è importante conoscere lo stato attuale delle piscine per godersi al meglio questa calda estate.

Lodi, 29 giugno 2025 – È cominciata l’estate lodigiana e con essa le giornate di afa, umidità e caldo intenso. Nell’ultima settimana le temperature hanno registrato una media di 33° (percepiti 36°), con picchi che hanno superato i 35° durante le ore più calde delle giornate. Con l’arrivo della canicola, la ricerca di un p  osto  fresco e refrigerato diventa una priorità . C’è chi sceglie di barricarsi in casa, magari di fronte ad un ventilatore o sotto il getto d’aria fresca del condizionatore, altri si spostano per una gita, ma molti optano per la giornata in piscina. Situazione critica . Dei tre impianti presenti nel capoluogo, solo uno è usufruibile appieno, quello della Faustina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tuffi a ostacoli a Lodi: delle tre piscine solo una funziona pienamente. Chiuso il Belgiardino, due vasche esterne disponibili alla Faustina

