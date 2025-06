Tudor già ai saluti Elkann chiama Zidane | doppio acquisto da 160 milioni

La sconfitta contro il Manchester City ha acceso i riflettori sulla Juventus e sul futuro di Tudor. Con l’era dell’allenatore in bilico, si pensa a nomi di grande spessore come Zidane, e si valutano investimenti da record per rinvigorire la rosa. Due acquisti da 160 milioni potrebbero rappresentare la svolta tanto attesa: la Juve si prepara a un nuovo capitolo, deciso a tornare ai vertici del calcio mondiale.

La sconfitta contro il Manchester City nell'ultima sfida a gironi al Mondiale per Club è stata a dir poco pesante per la Juventus, reduce da prestazioni convincenti nella nuova competizione firmata FIFA. Con il City la squadra guidata da Igor Tudor ha dimostrato tutti i propri limiti, soprattutto difensivi, e ha evidenziato l'ampio divario che esiste con l'élite europea. La formazione di Guardiola è una delle migliori nel calcio europeo, e non solo, e la sconfitta contro i bianconeri era pronosticabile, ma non certo con un risultato così pesante.

