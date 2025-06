Trustpilot non solo prezzo recensioni guidano acquisti saldi

Trustpilot, la piattaforma leader nelle recensioni online, rivela un dato sorprendente: durante i saldi, le decisioni di acquisto sono sempre meno guidate dal solo prezzo. Se il 60% degli utenti intende approfittare delle promozioni per rinnovare il guardaroba, è evidente che le opinioni degli altri consumatori influenzano notevolmente le scelte. In un mercato in continua evoluzione, le recensioni diventano il fattore decisivo per acquistare con fiducia e soddisfazione.

Le recensioni online hanno un peso sempre maggiore nella scelta degli acquisi sul web durante i saldi, determinati quindi non solo dal prezzo. Lo afferma Trustpilot, la piattaforma indipendente per le recensioni che ha estratto dalle operazioni dei suoi clienti. Se il 60% degli utenti - spiega una nota - afferma di voler approfittare delle promozioni per rinnovare il guardaroba, non è solo il prezzo a guidare le scelte. Per oltre 6 clienti su 10 (61%), leggere le recensioni online rende piĂą sicura l' esperienza d'acquisto durante i saldi. Per diassuadere un cliente all'acquisto, in cima alla lista ci sono la difficoltĂ nel valutare la vestibilitĂ (47%), i resi complicati (34%), le recensioni negative (33%) e le foto poco realistiche (33%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trustpilot, non solo prezzo, recensioni guidano acquisti saldi

