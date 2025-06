Trump vuole il suo volto sul Monte Rushmore e sfida i nativi Sioux sulle Black Hills

In un audace gesto simbolico, Trump punta a scolpire il suo volto sul Monte Rushmore, sfidando i Sioux nelle Black Hills per celebrare i 250 anni di indipendenza americana. L’idea? Trasformare le terre sacre degli indiani in un giardino di 250 statue di figure storiche degli Stati Uniti. Un’operazione che accende il dibattito tra tradizione e innovazione, storia e controversia, lasciando il mondo a chiedersi quale sarà il vero volto del futuro americano.

